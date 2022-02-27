"أراضي دبي" تطلق أول مؤشر لأداء الإيجارات السكنية في الإمارة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" النسخة الأولى من أول مؤشر لأداء الإيجارات السكنية في دبي.

فقد سجل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري الإجمالي في يناير الفائت 0.938 نقطة بسعر 51،101 درهم بعد أن سجل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري للشقق السكنية 0.943 نقطة بسعر 46،994 درهما و0.868 نقطة للمؤشر الشهري للفلل/تاون هاوس بسعر 131،882 درهما.

وحسب مؤشر أداء الإيجارات السكنية - الذي يتخذ من العام 2013 سنة الأساس ومن يناير 2013 شهر الأساس ومن الربع الأول 2013 ربع الأساس - فقد وصل عدد عقود الإيجار السكنية في دبي خلال يناير 2022 إلى 51،452 عقدًا 52% منها عقود جديدة و48% عقود مجدّدة في حين كانت 81% منها عقود سنوية و19% عقود غير سنوية.

وتعزيزًا للشراكة بين "أراضي دبي" و"بروبرتي فايندر" تم إطلاق مؤشر أداء الإيجارات السكنية للمرة الأولى في دبي والذي يشمل بيانات ومعلومات هامة وبارزة بشكل كبير إذ بلغ عدد عقود الإيجار خلال العام الماضي 2021 ما يصل إلى 564،036 عقدًا الأمر الذي أدى إلى تحطيم الرقم القياسي لمدة 12 عامًا من حيث حجم عقود إيجار العقارات.. فيما زادت الإيجارات السنوية بنسبة 50.3% في حين زادت عقود الإيجار غير السنوية بنسبة 75.5% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

و عند مقارنة البيانات على مدار السنوات القليلة الماضية اتضح أن متوسط العدد السنوي لعقود الإيجار ارتفع بنسبة 7% تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية.. في حين بلغت الزيادة في عام 2021 نحو 56% مقارنة بعام 2020.. في حين شهد العام 2020 زيادة في عقود الإيجار السنوية بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.. كما زادت عقود الإيجار غير السنوية بنسبة 115.2% في ذات الفترة.

وأظهرت النتائج أن الأرقام والبيانات المحققة على أرض الواقع تتفوق على استطلاعات الرأي والتوقعات وهناك الكثير من الحقائق للكشف عنها ونشرها في السوق من أجل تحقيق الشفافية الكاملة.

و فيما يتعلق بشهر يناير 2022 فقد بلغ عدد عقود الإيجار في دبي أكثر من 51452 عقدًا موزّعة ما بين 52% عقود جديدة و48% عقود مجددة.

و وفقًا لبيانات "بروبرتي فايندر.."فقد كانت عقود إيجار الشقق الأكثر طلبًا هي للشقق المكونة من غرفتي نوم تليها الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.. في حين كانت عقود إيجار الفلل / التاون هاوس الأكثر شيوعًا هي للفلل المكوّنة من 3 غرف نوم تليها الفلل المكوّنة من 4 غرف نوم.

وحسب برنامج "إيجاري" المتخصص بتسجيل عقود الإيجار وتجديدها تصدرت منطقة جبل علي الأولى قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا لعقود الإيجار في يناير 2022 بواقع "1،811 "عقدًا.. تلتها منطقة نايف "1،760 عقدًا" ثم الكرامة "1،754 عقدًا" يليها منطقة ورسان الأولى "1،601 عقد" والسوق الكبير "1،457 عقدًا" وهي المناطق ذاتها التي استحوذت على المراتب الخمس الأولى في العام 2021.

وضمت القائمة بعد ذلك بالترتيب كلًا من منطقة الخليج التجاري "1،317 عقدًا" والنهدة الثانية "1،276 عقدًا" والبرشاء جنوب "1،192 عقدًا" ومرسى دبي "1،174 عقدًا" وند حصة "1،098 عقدًا.. وفي المجمل استحوذت المناطق العشر الأولى على 28% من إجمالي معاملات عقود الإيجار في يناير 2022.

وحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تصدرت منطقة مرسى دبي عمليات البحث عن الإيجارات للشقق على المنصة في عام 2021 بعدما استحوذت على أكثر من 11% من جميع عمليات البحث تليها كل من مناطق دبي داون تاون والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وأبراج بحيرات جميرا.

وبالنسبة للفلل / تاون هاوس فقد تركزت عمليات البحث في عام 2021 في كلّ من جميرا ودبي هيلز استيت والينابيع وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي عمليات البحث تليها كل من المرابع العربية ومنطقة أم سقيم ما يظهر حجم الطلب على العقارات في شارع أم سقيم.