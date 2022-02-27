البنك المركزي الروسي يعلن عن قرار مفاجئ متعلق بالذهب والمعادن النفيسة

أعلن البنك المركزي الروسي منذ قليل عن عزمه استئناف شراء الذهب والمعادن النفيسة من السوق الداخلية ابتداءًا من غدًا الإثنين.

وأكد البنك المركزي الروسي على استقرار النظام المصرفي، بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي استهدفت روسيا وبعض المؤسسات المالية ومنعت عنها الوصول إلى نظام التمويلات العالمي سويفت.

وأشار المركزي إلى زيادة نطاق الأوراق المالية التي يمكن أن تستخدم كضمان للحصول على قروض من البنك المركزي.. وأضاف أن البطاقات المصرفية تعمل كالمعتاد، وأنه يمكن للعملاء الوصول إلى أموالهم.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إنه يملك الموارد اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المالي في البلاد..وأضاف: "النظام المصرفي الروسي مستقر، ولديه القدر الكافي من رأس المال والسيولة ليعمل بسلاسة ودون توقف في أي حالة".

ويعتزم البنك المركزي تزويد البنوك باستمرار بالسيولة النقدية وغير النقدية USD/RUB، وستقوم منظومة إرسال الرسائل المالية، بضمان نقل الرسائل المالية داخل البلد في أي سيناريو كان.

يأتي ذلك في الوقت إلى أعلن فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عن عزمهم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT، وكذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي.