تعرف على طرق استعادة الأرقام الضائعة بعد تغيير جوالك

أصبحت الموبايلات جزءًا لا يتجزء من حياتنا اليومية، فهي تعتبر أسرع وسيلة للتواصل مع الآخرين سواء العائلة أو العمل في أي وقت، ومن المشاكل الشائعة التي تواجه الكثيرين عند إعادة ضبط التليفون أو ضياع الهاتف أو سرقته، أو حتى عند استبداله بآخر جديد هي كيفية استعادة الأسماء المحذوفة إلى الهاتف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خطوات استعادة الأرقام الضائعة سواء ضاع الهاتف أو استبدلته بجديد أو لأي سبب كان، في أقل من 30 ثانية، وذلك في السطور التالية:

استعادة الأرقام الضائعة من فيسبوك

استعادة الأرقام الضائعة وتلك الخدمة يوفرها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة للأشخاص الذين يسجلون اسم المستخدم برقم الهاتف، حيث يقوم التطبيق بالاحتفاظ بنسخة من الأرقام المحفوظة على قائمة الاتصال الخاصة بالهاتف، حتى بعد حذفها.

وهكذا يمكن لفيسبوك اقتراح أصدقاء جدد قمت بالتعرف عليهم أو التواصل معهم مؤخرًا.

خطوات استعادة الأرقام المحفوظة

والحصول على تلك الأرقام يتم من خلال خطوة فقط، لا تستغرق أكثر من 30 الثانية.

وستظهر الصفحة بها جميع جهات الاتصال التي حفظتها من قبل، وستكون موجودة في جدول بالاسم، ويظهر آخر رقمين وبالضغط عليها سيظهر الرقم كاملا.

ميزة «Lock profiles» من فيسبوك

ويقدم فيسبوك عددا من الخدمات للمستخدمين، ومنها ما طرح مؤخرًا وهي إغلاق البروفايل أمام غير الأصدقاء، بحيث لا يستطيعون الاطلاع على أي من المعلومات الموجودة مثل الاسم أو مكان العمل أو الصور وغيرها.

وحتى تتمكن من تفعيل ذلك يجب عليك اتباع الآتي:

- الدخول على صفحتك الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- اضغط على النقاط الموجودة، واختار الملف الشخصي.

- ستفتح لك الصفحة، وتطلعك على الميزة وكيفية عملها، ولتفعيلها يجب الضغط على قفل ملف التفعيل أسفل الصفحة.

- ستظهر نافذة جديدة، تؤكد أنك قمت بغلف الملف الشخصي، اضغط على موافق.