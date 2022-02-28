أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 28-2-2022

سجلت أسعار الذهب فى مصر، استقرارا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض كبير بسبب قرار من الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وفى ظل حالة التذبذب التي تسيطر على الساحتين العالمية والمحلية، شهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا، واستقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين مع ترقب تأثير العقوبات الجديدة على موسكو على المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 828 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 552 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 946 جنيها.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6674 جنيهًا.