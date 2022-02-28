تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية

نقدم لكم في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية، حيث يسود البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 28-2-2022.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية، في عدة نقاط، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس

-ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

-طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى.

-طقس مائل للدفء نهارا على جنوب الوجه البحري

-طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية

-طقس مائل للدفء نهارا على شمال الوجه البحري.

-طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية.

-طقس معتدل على وسط سيناء.

-طقس دافئ على جنوب سيناء.

-طقس دافئ على سلاسل جبال البحر الأحمر.

-طقس دافئ على شمال الصعيد.

-طقس مائل الحرارة على جنوب الصعيد.

-طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

-شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

-شبورة كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية

-درجات الحرارة في القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

-درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات.

-درجات الحرارة في مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

-درجات الحرارة في سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات.

-درجات الحرارة في قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

-درجات الحرارة في أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.

-درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 03.