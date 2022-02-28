السجن 7 سنوات لسائق هتك عرض فتاة وحملت منه بعد قصة حب بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بالسجن 7سنوات لسائق لاتهامه بهتك عرض فتاة.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

كانت أحداث القضية رقم 36600 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها بالشقة محل سكنه بدائرة قسم الرمل ثان.

حيث توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم "ك.م.م" 21 سنة سائق وبين المجني عليها "ب.م.م" 17 سنة وبعد أن شغفها بالحب بينهما استدرجها إلى الشقة محل سكنه هتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج دون قوة أو عنف اللي أنها حملت بعد ذلك وعقب علم والدتها بعد مرضها وتبين أنها حامل وبمواجهة ابنتها أقرت لها بقيام المتهم بالواقعة.

وحررت محضر بقسم شرطة الرمل ثان وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.