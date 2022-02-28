4.83 % ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــاء اليــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2021. 

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (دون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 115.37 خلال شهر ديسمبر 2021 (أولـي) مقابل 110.06 خلال شهر نوفمبر 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 4.83٪.


 

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