بسبب العقوبات الاقتصادية.. الروبل الروسي يتراجع 29%



انخفض الروبل الروسي بنحو 29% مقابل الدولار صباح اليوم الاثنين، إذ قامت الأسواق بتقييم تأثير العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية على روسيا.

وأعلنت أمريكا وحلفاؤها عن حرمان روسيا من استخدام نظام سويفت البنكي العالمي، بهدف تشديد العقوبات عليها بسبب العملية العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا، وفقًا لـ "أشا".

وقد تم تداول الروبل عند مستوى منخفض يصل إلى 119 روبل للدولار الواحد، في الوقت الذي لا تظهر أي بوادر انحسار للأزمة الروسية الأوكرانية.