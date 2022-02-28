المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة إلى 20% لدعم الروبل

رفع البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين، سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% من 9.5%، لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم.

وقال البنك المركزي ووزارة المالية - إن روسيا أمرت الشركات أيضا ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية، وفقًا لـ "أشا".

وأعلن البنك المركزي سلسلة من الإجراءات أمس الأحد لدعم الأسواق المحلية، بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها في مطلع هذا الأسبوع ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا.