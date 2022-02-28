المفوضية الأوروبية تؤيد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مقابلة مع قناة "يورونيوز" الفرنسية.

وقررت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توريد أسلحة بقيمة 450 مليون يورو إلى أوكرانيا، وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاتحاد مثل هذا القرار بشأن دولة في حالة حرب، وفقًا لـ "أشا".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أورسولا فون دير لاين، إن بروكسل ستقترح على الدول الـ27 استخدام خط تمويل طارئ من الاتحاد الأوروبي "لتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة الفتاكة، وكذلك الوقود ومعدات الحماية والإمدادات الطبية".

وخلال نفس المؤتمر، أعلنت رئيسة التكتل الأوروبي أيضا حظر قناة "روسيا اليوم" في الاتحاد الأوروبي.. قائلة: "إن وسائل الإعلام الحكومية مثل "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" ووسائل الإعلام التابعة لهما لن تتمكن بعد الآن من بث أكاذيبهم لتبرير هجوم بوتين وزرع الانقسام في اتحادنا".