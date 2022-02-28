الأسهم اليابانية ترتفع متفائلة بمفاوضات روسية أوكرانية



غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على ارتفاع الاثنين 28 فبراير، في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تحقق محادثات مزمعة بين روسيا وأوكرانيا نتيجة إيجابية مما حد من المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لعقوبات صارمة يفرضها الغرب على روسيا.

وصعد المؤشر Nikkei القياسي 0.19% ليغلق عند 26526.82 نقطة بعد تراجعه 0.8% في وقت سابق اليوم.

عوض المؤشر TOPIX الأوسع نطاقا أيضا خسائره السابقة ليرتفع 0.57% مسجلا 1886.93 نقطة.

وتحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس السبت لمنع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك في إطار عقوبات جديدة على روسيا التي تواصل غزوها لأوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن مفاوضات مع موسكو دون شروط مسبقة ستجرى على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس الأحد نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن المحادثات ستبدأ صباح اليوم الاثنين.

وخسر المؤشر Nikkei نحو 8% والمؤشر TOPIX نحو 5% منذ بداية العام.