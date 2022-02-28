تعرف على عمر لميس الحديدي الحقيقي

تصدرت الإعلامية لميس الحديدي اليوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022، ريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما كشفت عن عمرها الحقيقي، خلال برنامجها المقدم عبر شاشة "أون".

لميس الحديدي

وقالت لميس الحديدي إنها تخطت الخمسين عامًا، لافتةً أن السن مجرد رقم، مؤكدةً أن ملامحها لم تتغير منذ كانت صغيرة بشكل كبير على الآن، مضيفة: "حاسة إن شكلي دلوقتي زي قبل كدة".

سن لميس الحديدي

وأوضحت لميس الحديدي خلال حلقة الأحد من برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر "أون" أن التقييم حسب السن يسثنى منه الرجال في المجتمعات العربية، مشيرة إلى أن المرأة يمكنها فعل أي شيء وتأدية عملها، وتحافظ على جمالها مهما كبرت، رافضة أن يكون العمر معيارا للحكم.

لميس الحديدي: العمر مجرد رقم

واعترفت لميس الحديدي أنها تخطت عمر الخمسين، مؤكدةً أن العمر بالنسبة إليها مجرد رقم، لذا فإنها تجيب كل من يسألها عن عمرها بالحقيقة، دون خجل أو كذب، لأنها ترى أنها لم تتغير ولم يؤثر عليها العمر.

لميس الحديدي والمجتمع

وأضافت لميس الحديدي في تصريحاتها: "المجتمع ينظر للنساء فوق الخمسين نظرة مختلفة عن الأربعينات، وكأن العمر انتهى، ولو متجوزتيش ومخلفتيش المجتمع هيبصلك، وكأنه بيسألك لسة عايشة لية؟.. وفقرة البرنامج النهاردة نسائية بامتياز فيها اعتراف".

تصريحات لميس الحديدي

وبيَنت لميس الحديدي أنه ليست كل السيدات تحب أن تظهر سنها الحقيقي، ويعتبروها أسوأ حاجة مضيفةً: "عيب تسأل فيها الستات، وتقول: عندك كام سنة؟.. ولما جيت أقولهم عاوزة أعمل حلقة عن نساء ما فوق الخمسين، كل الناس قالولي لية عاوزة تعملي كدة.. عاوزة أعمل كدة لأن الحقيقة المجتمع بينظر لمن هن فوق الخمسين نظرة مختلفة للستات فوق التلاتين أو الأربعين، وتبتدي وصمة من المعايرة".

برنامج لميس الحديدي

واستضافت لميس الحديدي مجموعة من السيدات اللاتي تجاوزن عمر الخمسين خلال برنامجها "كلمة أخيرة" ليروين تجاربهن بعدما تجاوزن الـ50 واعتبرن السن مجرد رقم.