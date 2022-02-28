برنت يرتفع 102 دولار جراء الأزمة الروسية الأوكرانية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر برميل خام برنت 4.30 % إلى 102.14 دولارا في مستهل تعاملات اليوم في ظل تزايد قلق الأسواق حيال أزمة الطاقة إثر العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 5.07 % إلى 96.23 دولارا

وقالت أمريكا والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وكذلك حظر الاتحاد الأوروبي كل التعاملات مع المركزي الروسي ما أدى إلى انخفاض الروبل 30 % في التبادلات الدولية اليوم وفق ما أفادت "بلومبيرج".

 

 

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