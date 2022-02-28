تجميد أصوله وحظر تعاملاته.. عقوبات المركزي الروسي تدخل حيز التنفيذ





بدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركزي الروسي بعد نشرها في الجريدة الرسمية له في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات المركزي الروسي حسب ما ذكرته أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي بهدف إيقاف التمويل للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا. ويعد هذا إجراء باهظ التكلفة بالنسبة لروسيا مثله في ذلك مثل استبعاد المؤسسات المالية الروسية من نظام سويفت العالمي.

وكلمة "سويفت" هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" ويشكل نظام سويفت شريانا ماليا عالميا لانتقال الأموال عبر الحدود بسهولة وفي سرعة وهو يربط بين آلاف البنوك والمؤسسات المالية في عشرات من دول العالم.

وعقوبات أوروبا على روسيا إضافة لتلك التي فرضتها مجموعة السبع تعني أنه سيتجمد نصف الاحتياطي المالي لدى المركزي الروسي حسب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس. وأوضح أن الأمر لن يطال كامل احتياطي النقد الأجنبي في روسيا حيث إنه ليس جميعه بعملات غربية.

وبحسب الخبراء يعني هذا أن روسيا لن تستطيع على سبيل المثال استخدام كل ما لديها من احتياطي العملات الأجنبية لتحقيق استقرار عملتها الروبل التي شهدت تراجعا بالفعل وهو ما من شأنه أن يضع المزيد من الصعوبات على المواطنين الروس.

ومن المتوقع أن يصدر اليوم القرارا بشأن استبعاد روسيا من نظام "سويفت". كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على بيلاروس حليفة روسيا وعلى أثرياء روس ورجال أعمال وساسة.

وفي تحرك مفاجئ قال الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس إن من المرجح بقوة أن تقرر حكومته اليوم تجميد الأصول الروسية في البلاد حسب ما أوردته "إس دي آيه" السويسرية.

وأشار إلى احتمال أن تحذو بلاده حذو دول أخرى في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مطروحا. غير أنه أوضح أن أي قرار نهائي يتعلق بتجميد رؤوس أموال يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع المحايد لسويسرا.

وكان الرئيس السويسري أشار سابقا إلى حيادية بلاده وقال لن نفرض عقوبات رغم عملية روسيا في أوكرانيا. وتشكل سويسرا مركزا ماليا رئيسيا للروس.