الكرملين: اقتصاد روسيا تغير وسنرد على العقوبات الغربية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الكرملين إن الواقع الاقتصادي لروسيا قد تغير لكنه لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 في المائة في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية غير المسبوقة، وفقا لـ "رويترز".


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين خلال اليوم بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.


وقال إن لدى روسيا خطة للرد على العقوبات وإنها تنفذها الآن.

وأضاف إن موسكو سترد على العقوبات الغربية التي تستهدف صناعة الطيران الروسية بسبب الأزمة الأوكرانيا.

وقال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "المبدأ سيكون المعاملة بالمثل وستأتي مصالحنا في الصدارة".

 

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