كأس الاتحاد الانجليزي.. ننشر موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

تصدرت عبارة كأس الاتحاد الانجليزي تريند جوجل، حيث يبحث مشجعي كرة لقدم عن موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، لذا ننشر لكم في السطور التالية، موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، في كأس الاتحاد الانجليزي ضمن مواجهات الجولة الخامسة، وعن موعد المباراة إليكم التفاصيل التالية:

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف في صفوف النجم المصري محمد صلاح، حاليا لمواجهة نورويتش سيتي الأربعاء المقبل، على ملعب “آنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في العاشرة والربع مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

ليفربول يتوج بلقب كأس رابطة المحترفين

وتوج فريق ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه، بضربات الترجيح، بعد مباراة تاريخية أمام فريق تشيلسي، عن طريق ركلات الترجيح 11-10 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

ليفربول ونورويتش سيتي

وخاض ليفربول مع نورويتش3 مباريات سابقة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتفوق الريدز في مواجهتين، وتعادل مع نوريتش في لقاء واحد.

ترتيب ليفربول ونوريتش في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق نورويتش سيتي المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

كأس الاتحاد الانجليزي.. ننشر موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي