السفارة المصرية بأوكرانيا توجه تعليمات جديدة لمواطنيها في كييف

وجهت السفارة المصرية بأوكرانيا، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة لمواطنيها في كييف، قائلة: "المتواجدون فى مدن لا يوجد بها اشتباكات يتواصلون مع الجالية المصرية البيت المصري لتنظيم وسيلة نقل والمتواجدون فى خاركوف يمكنهم استقلال القطارات المتجهة إلى المناطق الغربية".

أرقام الجالية المصرية البيت المصري

استاذ على فاروق

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+380504040417

استاذ احمد السعيد

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وبدأت روسيا، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية.

واستهدفت وزارة الدفاع الروسية، البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

وقد أعلنت دونيتسك ولوغانسك، في 12 مايو 2014، استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.