ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 835 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا بمستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة جنيهين يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار المعدن عالميًا لتسجل مستويات قريبة من 1900 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 835 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر:



عيار 24 يسجل 954 جنيها.



عيار 21 يسجل 835 جنيها.



عيار 18 يسجل 716 جنيها.



الجنيه الذهب 6680 جنيها.



تشهد أسواق المعادن الثمينة في العالم ارتفاع واضح في الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذي سجل مستويات هي الأعلي تقريبا من 8 أشهر، حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات قاربت 1900 دولار، الأسبوع الماضى، ثم أغلق السوق على تراجع دون 1889 دولار لكن مع فتح التداول على الذهب اليوم بدأت الأسعار في الصعود مجددًا.



