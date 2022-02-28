صادرات الغزل والمنسوجات تتخطى 1.5 مليار دولار فى 2021



أعلن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بأن صادرات القطاع سجلت زيادة قدرها 25% خلال عام 2021 لتصل إلى مليار و567 مليون دولار مقابل مليار و245 مليون فى 2020.



وبالنظر إلى الصادرات من حيث القطاعات الرئيسية; فقد شهد قطاع الغزل والمنسوجات فى 2021 زيادة قدرها 20% بواقع 916 مليون دولار مقابل 763 عام 2020. كما حقق قطاع المفروشات المنزلية زيادة قدرها 35% بواقع 651 مليون دولار مقابل 482 عام 2020.



ومن أبرز منتجات الغزل والمنسوجات التى أسهمت فى هذا النجاح; تمثل صادرات الأقمشة النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع وهو 42% لتصل إلى 387 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020. يليها صادرات الغزول والخيوط بنسبة 31% من الإجمالي لتصل إلى 284 مليون دولار وبمعدل زيادة 31% مقارنة بعام 2020، وفى المراتب التالية تأتي المنسوجات التقنية بنسبة 14% ثم صادرات الألياف بنسبة 12% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات عام 2021.



وعلى مستوى أكبر الأسواق التصديرية للغزل والمنسوجات فى 2021; تأتى تركيا فى المركز الأول مستحوذةً على 34% من إجمالي صادرات القطاع بمعدل نمو 19%، يليها إيطاليا بمعدل نمو 22%، الجزائر 18%، السعودية 42% ثم ألمانيا 2%، تونس 27%، نيجيريا 27% والأردن بمعدل نمو 24%.



ومن أبرز منتجات المفروشات المنزلية التى حققت زيادة فى صادرات 2021; تمثل صادرات السجاد وأغطية الأرضيات النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع وهو 72% لتصل إلى 471 مليون دولار بمعدل زيادة 38% مقارنة بعام 2020، يليها صادرات بياضات الأسِرة والموائد بنسبة 10% من الإجمالي لتصل إلى 64 مليون دولار وبمعدل زيادة 25% مقارنة بعام 2020.



وفى المراتب التالية تأتي الوبريات بنسبة 11% من إجمالي صادرات المفروشات المنزلية وبمعدل نمو 21%، صادرات الستائر التى حققت 31% نمو، ثم البطاطين بمعدل نمو 140% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.



وبالنظر إلى أكبر الأسواق التصديرية للمفروشات المنزلية فى 2021; تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول بمعدل نمو 28% مستحوذةً على 33% من إجمالي صادرات القطاع بواقع 216 مليون دولار، يليها السعودية بمعدل نمو 113%، ألمانيا 27% نمو، إيطاليا 40% نمو،ثم هولندا، فرنسا وبريطانيا.



هذا ويعمل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية نحو الوصول بصادرات القطاع إلى 2 مليار و126 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مستهدفًا زيادة تراكمية بمعدل 18% خلال عام 2022 ثم 15% خلال عام 2023.



كما صرح المجلس عن المحاور الرئيسية لخطة العمل التى وضعها لتحقيق مستهدفاته والسعي نحو تحقيق التوجه الرئاسي فى الوصول بالصادرات المصرية الصناعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة التى تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية: زيادة الصادرات – إعداد وتوفير المعلومات – والمشاركة فى وضع المقترحات الداعمة للصناعة والتصدير.



لذا يعتزم المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري; التسويق لمنتجات القطاع عالميًا من خلال المعارض الأكثر أهمية مثل: هايمتكسيل المنعقد فى ألمانيا– برميرفيزيون المقام فى فرنسا، استقدام بعثة مشتريين من دولة تونس الشقيق ضمن أعمال المشروع التنموي G-TEX والذي يقوم بتنفيذه مركز التجارة الدولية ITC بالتعاون مع المجلس التصديري – الإعداد لبعثة تجارية إلى الإمارات العربية المتحدة وأيضًا تعزيز التجارة مع قارة إفريقيا من خلال بعثات تجارية إلى كل من كينيا وتنزانيا.



كما يستهدف المجلس إعداد سلسلة من ورش العمل التعريفية لكافة الموضوعات والمتغيرات المحلية ذات الصلة بالتصدير وأيضًا استمرار التنسيق مع المشروعات التنموية فى إعداد الخطط التدريبية الخاصة بالقطاع هذا فضلًا عن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فى إعداد الخطة السنوية للأنشطة الترويجية والعمل على تنفيذها بما يحقق عظيم الإستفادة.



وفى إطار السعي نحو تأهيل المزيد من الكوادر الصناعية نحو التصدير، يشارك المجلس بجناح معلوماتي فى المعارض المحلية الهامة للتعريف بالخدمات والأنشطة التى يوفرها المجلس مثل معرض إكسبوسمارت الذي يدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنعقد فى مارس المقبل، وايضًا معرض إيجي ستيتش اند تكس المتخصص فى ماكينات الصناعة ويلتقى خلاله المجلس بالعديد من الشركات العاملة بالسوق المحلي ويتم على هامشه ورش عمل تعريفية عن الفرص والتحديات أمام الصناعات النسيجية بوجه عام.