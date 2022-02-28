"خد على دماغه لما مات".. رسائل الرئيس لدعم طارق شوقي × مناسبتين

دائما وأبدا يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تأييده للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي حمل ملف تطوير المنظومة على عاتقه خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك من خلال رسائل الدعم الذي يوجهها له خلال المناسبات المختلفة.

يذكر أن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، جاء في المركز الـ73 لتقفز 11 مركزًا مقارنة بعام 2020 (المركز الـ83)، كما جاء ترتيب مصر في التعليم الفني والتقني بالمركز 68 لتقفز 12 مركزا مقارنة بعام 2020 (المركز الـ80).

وهذه تعد قفزات ضخمة خلال الـ4 سنوات الماضية والتي عكفت مصر فيها على تطوير التعليم، ونسير بمنحنى تصاعدي في هذا المؤشر، مما يحفزنا على مزيد من العمل لنتقدم أكثر في هذا المؤشر.



الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ملف التطوير الذى تنفذه الدولة المصرية فى العديد من المجالات.

ورد الرئيس السيسى على منادة البعض بالتطوير، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية اليوم الإثنين، قائلًا: "الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لما مات، لما جينا نتكلم فى تطوير التعليم".

وأضاف الرئيس السيسي أن "وزارة الاتصالات أعلنت عن برنامج تأهيلي للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجى الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة وتقدم للبرنامج 300 ألف طالب، ولكن لن يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وذلك لسوء مستوى التعليم، مع أن الدولة كانت على أتم استعداد للإنفاق على الشباب؟، وده علشان تعليمي تعبان، ويامصريين اصحوا لو كنتوا خايفين على بلدكم اصحوا دي قضية مهمة اننا نبنبي مواطن حقيقي إنه يكون مواطن".

المصريين راضيين عنك

وخلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية بالإسكندرية وجامعات أهلية في 2020، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وهذا بعد القرارات التي اتخذتها الدولة تجاه المعلمين ونظام التعليم للطلاب.

ووقتها قال الرئيس ممازحا طارق شوقي له بعد تحيته:" أعتقد أن المصريين يا دكتور أصبحوا راضيين عنك"، في إشارة إلى ما تم إنجازه في مجال تطوير التعليم خصوصا مع ما عرضه الوزير في التوسع بشأن التعليم الرقمي اعتبارا من العام الدراسي الجديد.