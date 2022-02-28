سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28-2-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28-2-2022، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.76 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.81 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.81 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.76 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.76 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.20 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.09 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من موسيماني تجاه " قناص الأهلي "

رسميًا.. مرتضى منصور يتوصل لإتفاق مع كارتيرون بالرحيل عن تدريب الزمالك

عاجل.. 3 مرشحين لتدريب الزمالك بعد رحيل كارتيرون

"ده تهريج".. شوبير يعلق على التغييرات الفنية في الجهاز الفني للزمالك

صخرة بيراميدز يدخل حسابات كيروش قبل مواجهتي السنغال

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال اليوم في مصر

عاجل.. أبو جبل يوقع على عقود تفويض حصري لنواف المهدي (صورة)

"صفقة القرن".. ريال مدريد يعلن موعد الحصول على توقيع مبابي