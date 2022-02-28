صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية تقفز 25% خلال٢٠٢١

قال المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، إن إجمالي صادرات القطاعات حققت قفزة قوية بلغت ٢٥% خلال عام ٢٠٢١ على أساس سنوي، مستهدفا وصلها إلى 2.126 مليار دولار خلال العامين القادمين في ضوء سعي الدولية لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.



وتابع المجلس خلال بيان صحفي، أن إجمالي صادرات القطاع وصلت إلى نحو 1.567مليار دولار نهاية 2020 مقارنة 1.245 مليار دولار في عام 2020.

وجاء ارتفاع صادرات الغزل والنسيج في الوقت الذي تولي فيه الحكومة اهتماما بالقطاع من خلال توجيهات رئاسية بضرورة استعادة عرش مصر علي قائمة أكبر البلدان المصدرة للمنسوجات، من خلال تأسيس أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى على مساحة 62 ألف متر مربع بطاقة انتاجية تصل 30 طن غزل يوميا، وتشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للعمل على رفع تنافسية منتجاتها بالأسواق العالمية.

وساهمت صادرات الاقمشة بالنسبة الاكبر 42% من إجمالي حجم صادرات منتجات الغزل والمنسوجات فقط، مسجلة 387 مليون دولار بزيادة 25% على أساس سنوي، تلتها الغزول والخيوط بقيمة 284 مليون دولار مستحوذة على نسبة 31% من صادرات القطاع، وتصدرت تركيا الأسواق التصديرة المستقبلة للصادرات المصرية من تلك المنتجات بنسبة مستحوذة على 34% من إجمالي القطاع بمعدل نمو 19،%يليها إيطاليا بمعدل نمو 22 %الجزائر 18 %،السعودية 42 %ثم ألمانيا 2 %تونس 27 %نيجيريا 27 %، الأردن بمعدل نمو

24.%

وعلى صعيد قطاع" مفروشات المنزلية" حققت زيادة في 2021، ساهمت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات بالنسبة الأكبر من صادرات القطاع 72 %لتصل إلى 471 مليون دولار بمعدل زيادة 38 %مقارنة بعام 2020.يليها صادرات بياضات الاسرة والموائد بنسبة 10% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 64 مليون دولار.

واوضح المجلس، ان الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على النسبة الاكبر من الاسواق التصدير المستقبلة للصادرات المفروشات المنزلية بنسبة 33%.