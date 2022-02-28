عاجل.. الزمالك يفسخ عقد كارتيرون بالتراضي

فسخ نادي الزمالك عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالتراضي بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وعقدت إدارة نادي الزمالك جلسة مع المدير الفني كارتيرون للاتفاق على المخالصة المالية للرحيل عن الأبيض بشكل ودي وإنهاء التعاقد الرسمي.

وجاء قرار الزمالك بفسخ العقد مع كارتيرون بعد هزيمة الأبيض بنتيجة 3-1 أمام الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مرتضي منصور قرر تعيين الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود، في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر، بعد غد الأربعاء، على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.