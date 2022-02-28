ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية المصرية لـ4.83%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 115.37 نقطة خلال شهر ديسمبر 2021 (أولى) مقابل 110.06 خلال شهر نوفمبر 2021 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 4.83%.
 

ووفق البيانات التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، فقد بلـغ الرقـم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 140.19 نقطة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021.. إذ بلغ 128.67 بارتفاع قدره 8.95%، لزيادة الطلب على الأدوية فى ظل أزمة كورونا.

وبلغ الرقم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 121.84 نقطة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث بلغ 113.86 نقطة بارتفاع قدره 7.01%، لزيادة الطلب فى ظل أزمة كورونا.

وبخصوص الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضًا، أوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسى لصناعة المشروبات سجل 224.69 نقطة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021 إذ بلغ 232.43 بنسبة انخفاض قدرها 3.33%، وفقًا لاحتياجات السوق نتيجة موسم الشتاء.

وسجل الرقم القياسى لصناعة معدات النقل الأخرى 110.77 نقطة خلال ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر السابق، حيث بلغ 263.86 نقطة بانخفاض قدره 58.02%.

يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، قام بتحديث منهجية الرقم القياسى باستخدام سنه الأساس 2012 - 2013.

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