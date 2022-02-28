ميناء دمياط يتداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، 6 آلاف و229 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 211 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2474 حاويات مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي اليوم الاثنين أن 3 قطارات غادرت متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا بحمولة إجمالية 4008 أطنان قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 118 ألفا و243 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115 ألفا و22 طنا.

ولفت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 651 حاوية مكافئة، تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، فواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات، السعودية، الأردن، كرواتيا، إنجلترا، الصين، هونج كونج، سريلانكا، إندونيسيا، هولندا، بنجلاديش، سنغافورة، إسبانيا، سلوفينيا، ألمانيا، أمريكا واسبانيا.

وأشار المركز إلى أن الصادرات بلغت 23 ألفا و961 طنا، تضمنت 5 آلاف و320 طن فوسفات، 9 آلاف و537 طن أسمنت كلينكر، 8024 طن رمل، و540 طن نترات أمونيوم، فيما بلغ الوارد من البضائع العامة 67 ألفا و232 طنا، شملت 11 ألف طن قمح، و10 آلاف و711 طن حديد، 2.2 ألف طن كلوريد إيثيلين، 7.5 ألف طن خردة، 1684 طن خشب زان، 34 ألفا و137 طن ذرة.