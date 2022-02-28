موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة وتشحن 4 آلاف طن صودا ك أو ية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى شحن 4 آلاف طن صودا ك أو ية بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة  أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة بضائع عامة لشحن 4 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء، غادرته سفينة حاويات، توجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة.

ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة

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