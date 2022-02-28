حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 28-2-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقع اليوم الاثنين الموافق الـ28 من فبراير 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

توقعات الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 22 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة،شمال الصعيد 23 درجة،جنوب الصعيد 27 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، حسبما توقعت الأرصاد.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأكدت الهيئة في بيان درجات الحرارة وحالة الطقس، أن الطقس يكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

ولفتت الهيئة أن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم تشهد شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.

سانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 03.