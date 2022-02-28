1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 294 مبايعة بقيمة 666.33 مليون درهم منها 29 مبايعة أراض بقيمة 109.88 مليون درهم و265 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 556.45 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 915.77 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 762.21 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 153.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 511 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 204 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 9.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.