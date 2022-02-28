اليابان تفرض عقوبات على روسيا وبيلاروسيا دعمًا لأوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين 28 فبراير إن بلاده ستنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على البنك المركزي الروسي من خلال الحد من التعاملات معه بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوف اليابان
بجانب كييف.

وفي حديثه للصحفيين بعد محادثات هاتفية مع زيلينسكي، قال كيشيدا أيضا إن اليابان ستفرض عقوبات على منظمات وأفراد من روسيا البيضاء، منهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وقيودا على صادراتها نظرا "لتورط (هذا البلد) الواضح في غزو" أوكرانيا.

وأضاف كيشيدا أنه أبلغ  الرئيس زيلينسكي بأن اليابان تقف مع أوكرانيا، وأنه أبدى دعما قويا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وتنضم اليابان إلى الغرب في السعي لفرض قيود على قدرة البنك المركزي الروسي على استخدام 640 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب وعزل البنوك الروسية الكبرى عن شبكة سويفت المالية، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات دفع أو تقديم أموال.

وقال كيشيدا إن اليابان، التي تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، ستسمح أيضا للأوكرانيين المقيمين في اليابان بتمديد إقاماتهم في ظل استمرار الصراع.

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