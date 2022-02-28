ارتفاع اسعار المشتقات النفطية فى الأسبوع الرابع من شهر فبراير

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الرابع من شهر فبراير شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثالث وفقا لبيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.



وبحسب البيانات سجل البنزين "أوكتان 90" سعرا بلغ 942 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثالث والذي بلغ 920.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة، كما سجل سعر البنزين "أوكتان 95" سعرًا بلغ 971.6 دولار للطن مقابل 946.8 دولار المسجل في الاسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.



كما ارتفع سعر الديزل من 819.8 دولار للطن إلى 839.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 848 دولارا للطن إلى 865.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 514.4 دولار للطن إلى 528.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة.

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 775 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8 بالمئة.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعرًا بلغ 101.2 دولار للبرميل مقابل 98.6 دولار المسجل في الاسبوع الثالث.