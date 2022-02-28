6 % ارتفاع في أسعار الذهب خلال فبراير

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1909.16 دولار للأوقية مرتفعا بنحو ستة بالمئة حتى الآن هذا الشهر فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو 2021.



وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.34 دولار للأوقية كما زاد سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.26 دولار للأوقية.



كما قفز سعر البلاديوم بنحو ستة بالمئة اليوم الاثنين بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات، حيث ارتفع 5.8 بالمئة إلى 2503.41 دولار.