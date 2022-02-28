تعرف على خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022

يسعى الكثيرون من الطلاب لمعرفة خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022، وهو الأمر إلى يعتلي محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث الطلاب عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022، وهو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لمن يرغب في دخول امتحانات العام الجاري.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022

- يدخل الطالب في البداية على الموقع الإلكتروني الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم، من خلال الرابط، ثم يدخل البريد الإلكترونى الموحد الخاص به ويسجل جميع بياناته.

- الضغط على الرابط ثم اختيار استمارة طالب تعليم فني، وتسجيل البيانات التالية: «الاسم، السن، التخصص، الرقم القومي، عنوان الإقامة».

- طباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة به، ثم لصق طابع فئة ‎10‏ جنيهات باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عليها.

- يجب أن يوقع الطالب على كافة البيانات المكتوبة وكتابة الاسم رباعيا على كل من (بطاقة تحقيق الشخصية - طلب دخول الامتحان؛ والصور الشخصية)، وذلك بجانب إلحاق عدد 5 صور ضوئية حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء.

اعتماد الاستمارة بعد تسلميها إلى شؤون الطلبة

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يسلم الطالب الاستمارة الإلكترونية وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الخاصة به، لمسئولي شؤون الطلبة بالمدرسة التابع لها والذين سيقومون بدورهم بمراجعة كافة البيانات المدونة، وبعد ذلك اعتمادها من مدير المدرسة وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

وبعند تسليم الطالب للاستمارة، يتم لصق طابع عليها بقيمة عشر جنيهات، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات وطابع مين تعليمية فئة جنيهين.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى استعدادتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية ورقيًا على مستوى الجمهورية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، يتم الالتزام فيها بتحقيق التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامة الطبية.