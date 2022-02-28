افتتاح الدورة الرابعة من قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية



افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات الدورة الرابعة من قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية التي تـُعقد تحت شعار /حلول التنقل المبتكرة والمستدامة وبناء مدن الغد/ وتنظمها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة سي سي آي فرنسا الإمارات في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي بحضور سعادة كزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة ناتالي كنيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي وجيوفروي ماري بنيتيل رئيس مؤسسة سي سي آي فرنسا الإمارات بمشاركة 20 شركة رائدة في مجال التنقل والابتكار.

وأعرب معالي مطر الطاير عن سروره بافتتاح أعمال الدورة الرابعة من القمة التي تمكنت خلال دوراتها السابقة من تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجتمع الأعمال الفرنسي وترسيخ العلاقات الاستثمارية بين الجانبين في مجالات التنقل ذاتي القيادة ومستقبل التنقل والتمويل المبتكر للمشاريع والبيانات الضخمة كما أعرب عن تقديره للشركات الفرنسية التي شاركت في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية للهيئة وأهمها مركز التحكم الموّحد للنقل والطرق وتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى موقع معرض إكسبو 2020 /مسار 2020/ إلى جانب شركة كيوليس الفرنسية ضمن تحالف /كيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها/ الذي تم التعاقد معه لتشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي.

وقال معاليه: لدى هيئة الطرق والمواصلات خطة طموحة تمتد حتى عام 2030 لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي المختلفة مشيرًا إلى أن خطة الهيئة تتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل وذلك وفقًا لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي حيث أنجزت الهيئة دراسة لتنفيذ حزمة من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص تزيد تكلفتها على خمسة مليارات درهم ونخطط لدراسة 12 مشروعًا مستقبليًا حتى عام 2025 بتكلفة تزيد على 15 مليار درهم وتضم هذه القائمة مشاريع كبيرة مثل التوسع في شبكة مترو دبي ووحدات النقل المعلقة والتاكسي الجوي ذاتي القيادة.

وأكد معالي مطر الطاير أن لدى الهيئة تجارب وممارسات رائدة في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة وأبرزها الشراكة مع /كريم/ في تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة وخدمة تأجير الدراجات الهوائية وكذلك التعاون مع شركة كروز لتشغيل سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني لتكون دبي المدينة الأولى عالميًا خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغل مركبات الشركة كما تعمل الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ وتركيب أكثر من /1500/ مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة في عدد من مناطق إمارة دبي وتطوير ثلاث استراحات متكاملة للشاحنات وإنشاء أربعة مواقف متعددة الطوابق للمركبات.

وأعرب سعادة كزافييه شاتيل سفير فرنسا في الدولة عن سروره بانعقاد الدورة الرابعة من القمة لتأكيد متانة العلاقات والتعاون الفرنسي الإماراتي.

وقال: نشعر بالفخر بالشراكة القوية بين هيئة الطرق والمواصلات والشركات الفرنسية في رحلة الهيئة لتطوير البنية التحتية للتنقل الذكي والمستدام حيث هناك شركة ألستوم الرائدة في صناعة السكك الحديدية وشركة تاليس ضمن تحالف إكسبولينك لتنفيذ مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى موقع إكسبو 2020 كما تتولى شركة كيوليس بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي حاليًا تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي.

من جانبه قال بيرنارد تاباري المدير التنفيذي الدولي لمجموعة كيوليس: تعد قمة الأعمال الإماراتية الفرنسية فرصة رائعة للقاء مسؤولي الشركات والمؤسسات الفرنسية بمعالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين والمسؤولين في الهيئة لتبادل الأفكار والآراء حول الابتكار في مجال النقل والتنقل المشترك والمستدام والاطلاع على المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المستقبل.

فيما أكد السيد جيوفروي ماري بنيتيل رئيس مؤسسة سي سي آي فرنسا الإمارات أن القمة توفر فرصة لكل من فرنسا والإمارات لاستكشاف وإقامة شراكات في قطاع التنقل الحضري مشيرًا إلى أن استكشاف حلول التنقل المبتكرة والمستدامة أمر بالغ الأهمية للمخططين في أي مدينة.