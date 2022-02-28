كهرباء ومياه دبي تنفذ 100% من الأهداف قصيرة المدى لاستراتيجية الشبكة الذكية

أعلن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة انتهت من تنفيذ 100% من الأهداف قصيرة المدى لاستراتيجيتها للشبكة الذكية 2014-2035.

وبين عامي 2015 و2020 استكملت الهيئة استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه بعدادات ذكية حيث تم تركيب أكثر من مليوني عداد تتم قراءتها تلقائيًا وتوفر للمتعاملين معلومات حول أنماط استهلاكهم لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل فعال.

وبين عامي 2015 و2017 انتهت الهيئة من أتمتة شبكة النقل المرتبطة بمحطات التحويل جهد 400 كيلوفولت و132 كيلوفولت بنسبة 100% وفي 2017 انتهت من تركيب منظومة الاتصال متعددة التطبيقات بالاعتماد على تقنية الراديو /RF Mesh/ التي تغطي مختلف أنحاء إمارة دبي. وترتبط حاليًا بأكثر من 4،200 محطة توزيع فرعية في دبي بما يدعم تطبيقات الشبكات الذكية مثل عدادات الكهرباء والمياه الذكية وأتمتة شبكة التوزيع.

وقال الطاير إن من أهم عوامل نجاح المدن الذكية استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال الشبكة الذكية. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالميًا مستدامة ومبتكرة نعمل على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وتخزين الطاقة وإنترنت الأشياء وغيرها. وتشكل الشبكة الذكية مكونًا أساسيًا في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم الجهود لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وتغطي الشبكة الذكية أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات درهم يتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035." وأشار المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن استراتيجية الشبكة الذكية 2014-2035 أسهمت في أن تصبح هيئة كهرباء ومياه دبي من المؤسسات الخدماتية الرائدة حول العالم من حيث توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والأمن والتوافرية والاستدامة والجودة.