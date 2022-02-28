الناتج المحلي الإجمالي للصين 2021 يتجاوز 114 تريليون يوان

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 114 تريليون يوان /نحو 18.1 تريليون دولار/ في عام 2021، مسجلًا زيادة بنسبة 8.1 في المائة عن العام السابق ومتوسط ​​نمو بنسبة 5.1 في المائة خلال العامين السابقين، حسبما أفاد به بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم.

في عام 2021، ساهم الاستهلاك بنسبة 5.3 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكل الاستثمار 1.1 نقطة مئوية والصادرات 1.7 نقطة مئوية، وفقًا للبيان.

بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد 44.1 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة 12.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الاستثمار الوطني في الأصول الثابتة /باستثناء الأسر الريفية/ 54.5 تريليون يوان، بزيادة 4.9 في المائة عن العام السابق.

كما بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع في الصين 39.1 تريليون يوان في عام 2021، بزيادة 21.4 في المائة على أساس سنوي. في حينزادت الصادرات والواردات على التوالي بنسبة 21.2 في المائة و21.5 في المائة في عام 2021.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء إن عدد سكان الصين ارتفع إلى 1.41 مليار بنهاية عام 2021. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحليالإجمالي في البلاد 80976 يوانً، وبلغ متوسط ​​الدخل المتاح 35128 يوانً بزيادة سنوية قدرها 8 في المائة و9.1 في المائة على التوالي.

وقد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أيضًا المزيد من فرص العمل.

كما ظل سوق العمل في الصين مستقرا العام الماضي. وذكرالبيان أن معدل البطالة فى المناطق الحضرية بلغ 5.1 فى المائة. وتم توفير ما يقرب من 12.7 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، بزيادة نحو 830.000 عن العام السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.9 في المائة لعام 2021 بأكمل، في حين نما مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.1 في المائة.

كما زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي في عام 2021.

في نهاية العام الماضي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي للصين نحو 3.25 تريليون دولار، بزيادة 33.6 مليار دولار عن العام السابق.