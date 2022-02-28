إكسبو الشارقة يستضيف النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق

يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 7 حتى 9 من مارس المقبل فعاليات النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق بمشاركة أكثر من 75 شركة من كبريات وأهم شركات الورق العالمية والعديد من الشركات الوطنية والمحلية ونخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الصناعات الورقية والتحويلية.

ويقدم المعرض الذي تنظمه شركة "الفرات للمعارض" أحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية مثل: المواد الكيميائية وورق التغليف والطباعة والأحبار والمنتجات الورقية الصحية الجاهزة إلى جانب عرضً لأحدث الآلات والتقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن استضافة النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز الرامية إلى إغناء أجندة فعالياته بحزمة من المعارض المتخصصة وذلك بهدف دعم تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة المعارض في إمارة الشارقة وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة آخذين بالإعتبار القطاعات والمجالات المهمة في الإمارة إلى جانب تفعيل مساهمة هذه القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة من خلال إبتكار معارض قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الشارقة واعتماد إستراتيجيات مبتكرة تستثمر في النوعية والجودة في انتقاء الفعاليات.

وأكد أهمية المعرض في توفير منصة إستثنائية لكبار صناع وموردي المنتجات الورقية والمعدات والآلات والمواد الكيمائية والخدمات في قطاع الورق والصناعات التحويلية للوصول إلى السوق الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبه أعرب المهندس طارق فقاس المدير التنفيذي لـشركة الفرات للمعارض عن سعادته بهذه الشراكة الإستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة والتي تمهد لمزيد من التعاون بين الجانبين مشيرًا إلى أهمية المعرض في دعم صناعة الورق والعديد من الصناعات المتعلقة به.