"عجمان الحرة" و"الإمارات للتنمية" يناقشان طرق دعم مجتمع الأعمال

ناقشت "منطقة عجمان الحرة" و"مصرف الإمارات للتنمية" المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات العربية الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف لشركاء الأعمال في منطقةعجمان الحرة.

وتجسد هذه الشراكة التزام المنطقة الحرة والمصرف بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

نظمت المناقشات خلال الاجتماع الذي عقد في "مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت" في منطقة عجمان الحرة تماشيًا مع إستراتيجيات الجانبين لتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال في إمارة عجمان بشكل خاص ودولةالإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

و شهد الاجتماع مشاركة سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة وسعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية بالإضافة إلى خبراء وأعضاء من فريق عمل الجانبين.

وخلال اللقاء سلط سعادة أحمد محمد النقبي الضوء على فرص وآفاق دعم الشركات من خلال العروض القيمة والحلول التي يوفرهامصرف الإمارات للتنمية وسُبُل استفادة مُجتمع الأعمال من هذا الدعم.

وقال سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة / تشكل هذه المبادرة جزءا من جهودنا المشتركة لدفع عجلة النموالاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة، إلى جانب تعزيز قدرات منطقة عجمان الحرة ومصرف الإمارات للتنمية في دعم وتمكين رواد الأعمالوالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ويتيح هذا التعاون أن نقدم لشركاء الأعمال الدعم المالي تلبيةً احتياجاتهم، والمساهمةً في تحقيقالتطلعات الطَموحة لرواد الأعمال والمبتكرين الشباب في دولة الإمارات / من جانبه قال سعادة أحمد محمد النقبي إن الشراكة مع منطقة عجمان الحرة تأتي في إطار دورالمصرف المؤسسي في دعم القطاع الصناعي في عجمان والدولة بشكل عام موضحا أن حلول وخطط المصرف تساعد في سد فجوةالتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن قطاعات حيوية في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية المصرف واسعة النطاق لتمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصناعية الامر الذي يسهم بشكل فاعل في دعم الأهداف الوطنية لإرساء دعائم اقتصاد مرن قائم على المعرفة،وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".

و أوضح النقبي ان مصرف الامارات للتنمية وبصفته المحرك المالي لـ "مشروع 300 مليار" الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق يركز على المساهمة في نمو قطاع الصناعة في الدولة، مما يمهد للتنويع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة للصناعات المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

و بين النقبي ان المصرف خصص 30 مليار درهم كحزمة مالية مباشرة وغير مباشرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئةوالشركات الكبرى في قطاعات الصناعة ذات الأولوية مشيرا إلى سعي المصرف إلى المساهمة بمبلغ 10 مليارات درهم في الناتج المحليالإجمالي للدولة، ودعم أكثر من 13،500 شركة.