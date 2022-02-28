مهرجان الشارقة للسيارات يستقطب 15 ألف زائر



اختتم مهرجان الشارقة للسيارات " ويلرز" الذي ينظمه "مسرح المجاز" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فعاليات نسخته الثانية مستقطبا أكثر من 15 ألف زائر حضروا من مختلف إمارات الدولة للإطلاع على أوائل صناعات السيارات وآخر تطوراتها وأسرارها والمشاركة بالعديد من الفعاليات والمسابقات للخروج بتجربة متميزة بالمهرجان الفريد من نوعه في الإمارات.

وجمع المهرجان الذي اختتم فعالياته أمس أكثر من "800" سيارة ودراجة من مختلف الأنواع القديمة والحديثة بعشاق وهواة المحركات وسط بحيرة خالد ليحول هدوئها إلى عالم لا ينسى من المغامرات والمتعة والحماس ضمن أجواء عائلية آمنة وممتعة.

وكرم سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفائزين بالمسابقات التي استهدفت 26 فئة مختلفة للسيارات و14 فئة للدراجات النارية وجرى في اليوم الأول تكريم شركاء ورعاة مهرجان الشارقة للسيارات "ويلرز".

و قال طارق علاي إن المهرجان الذي شهد على مدى يومين مشاركة 51 ناديا للسيارات والدراجات النارية جاء بهدف رفع الوعي بأهمية إجراءات الأمان والسلامة في عالم القيادة وشكل فرصة لتبادل المعرفة بين المشاركين والحضور مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان من مختلف أفراد المجتمع وهواة السيارات لما خصصه من فعاليات عديدة تناسب جميع أفراد المجتمع.

و قد أتاح المهرجان فرصة لمحبي السيارات والدراجات لمشاركة الجمهور فنون القيادة الآمنة وتزيين المركبات متضمنًا فعاليات تعرض مجموعة مميزة للسيارات الكلاسيكية والفارهة والرياضية والمعدلة وسيارات الدفع الرباعي وأغلب أنواع الدراجات النارية وحزمة من الأنشطة وفعاليات الترفيه والمرح والألعاب والموسيقى.

واستهدفت الفئات الفائزة للسيارات: فئة أفضل سيارة أمريكية وغير أمريكية /رياضية وصالون/ وأفضل سيارة دفع رباعي وأفضل سيارة كورية KDM وأفضل سيارة يابانية /رياضية وصالون/ وأفضل سيارة للطرقات الوعرة وأفضل سيارة مزودة بنظام ترفيه صوتي.

كما اشتملت فئات المسابقة على أفضل تعديل على جسم السيارة وأفضل تصميم لتغليف جسم السيارة وأفضل رسم يدوي على جسم السيارة وفئة أفضل محرك وأفضل تصميم خارجي وأفضل تصميم داخلي وأفضل سيارة كلاسيكية وكلاسيكية معدلة وأفضل شاحنة كلاسيكية وأفضل سيارة مبتكرة /كلاسيكية ورياضية/ وأفضل سيارة من نوع /ميني/ وأفضل طلاء سيارة وأفضل سيارة للمغامرات وأفضل سيارة وأخرى كلاسيكية مزودة كل منهما بنظام تعليق هوائي معدل.

وتضمنت فئات الدراجات النارية الفائزة عدة أنواع للدراجات والدرجات الرياضية والمعدلة والمغامرات والمحلية يدوية الصنع وسكوتر وأفضل عرض وتصميم لدراجة وأفضل دراجة بثلاث عجلات.

وخضعت السيارات والدراجات النارية المشاركة في المسابقات ضمن الفئات المختلفة إلى مجموعة من المعايير والشروط المحددة حيث اعتمدت لجنة تحكيم الدراجات النارية شروط عدة أهمها طلاء المركبة والتعديلات الداخلية والابتكار وطريقة العرض كما اعتمدت لجنة تحكيم السيارات شروطا معينة من أبرزها التقنيات المستخدمة والإطارات والرنجات والهيئة الخارجية والتعديلات وأجهزة الصوت المستخدمة والتحديثات التي أجريت عليها.