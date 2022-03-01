أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-3-2022.. 5 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بنحو 5 جنيهات يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار المعدن عالميًا لتتتخطي مستوي 1900 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 840 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر:



عيار 24 يسجل 960 جنيها.



عيار 21 يسجل 840 جنيها.

عيار 18 يسجل 720 جنيها.

الجنيه الذهب 6720 جنيها.

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1909.16 دولار للأوقية مرتفعا بنحو ستة بالمئة حتى الآن هذا الشهر فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو 2021.



وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.34 دولار للأوقية كما زاد سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.26 دولار للأوقية.



كما قفز سعر البلاديوم بنحو ستة بالمئة اليوم الاثنين بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات، حيث ارتفع 5.8 بالمئة إلى 2503.41 دولار.

