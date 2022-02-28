لو فرحك قرب.. تعرف على أرخص قاعات الزفاف في مصر

يشغل بال كثير من المقبلين على الزواج، خلال الفترة الأخيرة، أسعار قاعات الزفاف في مصر، حيث يبحثون عن قاعات مميزة وتليق بليلة العمر، وبأسعار تناسب ظروفهم.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، أسعار قاعات الزفاف ذات الأسعار المنخفضة، وهي كما يلي:

أرخص قاعات الزفاف في مصر

قاعات لامور التي تقع في ميدان الرماية - خلف فندق الميرديان، يمكنك للمقبلين على الزواج إقامة حفلات الزفاف أو الخطبة بها بسعر 15000 جنيه، ويتم تقديم 200 وجبة هدية من الدار وهي عبارة عن «جاتوه - باتيه - باتون ساليه - كانز - ومياه ومناديل لكل ترابيزة».

فيلا لاريفا

ويمكنك إقامة حفل الزفاف أو الخطوبة في فيلا لاريفا بخصم 25%، وتبدأ الأسعار من 7900، وهي تقع في جزيرة بين البحرين الدخول بالمركب الخاص بالمكان من المنيب آخر شارع البحر الأعظم بعد مترو المنيب وتحت كوبري الأصبجي بجوار مدخل حدائق الري.

قاعة فيلا البارون

تشمل عروض الزفاف في فيلا البارون «تجهيزات الفرح، الديكورات، الكوشة، وDJ» ويصل السعر بها بعد الخصم إلى 12000 جنيه، بدلا من 25 ألفا.

فيلا الرماية

لمحبي الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء طبيعية، يمكن اختيار فيلا الرماية لحفلات الأوبن إير، وهي تقع في شارع يوسف الدجوي بمصر القديمة، وتتميز بحديقتها الرائعة وحوض السباحة، ويصل سعر الحجز إلى 5000 جنيه.

قاعة الملكة

يمكن حجز القاعة مقابل 10 آلاف جنيه، ويوجد بها كاميرا فيديو لتصوير جميع لقطات حفل الزفاف، وزفة دمياطي، وبوفيه يحتوي على جاتو، وبيتزا، وساليزون، وميني باتيه، ومشروبات غازية، وعصائر وفواكه، وبيتي فور، إضافة إلى تورتة 3 أدوار.

دار ضيافة الشرطة بمدينة نصر

يوجد العديد من المزايا في دار ضيافة الشرطة بمدينة نصر، منها البوفيه وتقديم تورتة عدة أدوار، وزفة دخان وليزر، كما يمكن حجز مطرب أو مطربة وباند وزفة دمياطي، كل هذا بسعر يبدأ من 15 ألف جنيه.