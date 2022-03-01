السفير حسام زكي يعلن موقف الدول العربية من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أكد السفير حسام زكي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية الأوكرانية يتسم بالحياد، لافتًا لوجود علاقات صداقة تربط الدول العربية بروسيا وأوكرانيا على حد سواء.

وقال السفير حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الإثنين: "الدول العربية لديها علاقات صداقة مع أوكرانيا وروسيا، ويعز على الأصدقاء أن يروا بعضهما يتحاربون، والدول العربية أخذت مسافة على الحياد بين الطرفين"، لافتًا إلى أن الجامعة العربية لديها رغبة في تقديم المساعدة في الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف السفير حسام زكي: "لا نلوم أو ندين، ولكن نرغب في المساعدة.. ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا".

وتابع: "ليس كل الدول العربية ممثلة دبلوماسيًا في أوكرانيا، وبالتالي ليس جميعهم يستطيعون دعم جالياتهم، ونحث الدول العربية على مساعدة بعضها البعض".

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