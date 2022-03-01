11 لاعبا يعترضون على قرار تشافي

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في تحقيق الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، في أحداث اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.



ومنح الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، لاعبو الفريق راحة سلبية من أداء التدريبات حتى يوم الخميس المقبل.



ووفقًا لـ قناة "Gol"، فإن هناك 11 لاعبًا من الفريق الكتالوني، رفضوا قرار قرار تشافي هيرنانديز، بشأن الحصول على راحة سلبية من أداء التدريبات الجماعية".



وتابعت القناة:" فإن الـ11 لاعبًا هما، بيكيه، بيدري، جوردي ألبا، فرينكي دي يونج، ألفيس، بوسكيتس، ممفيس ديباي، فيران توريس، برايثوايت، سيرجي روبيرتو وتير شتيجن، رفضوا الراحة وقرروا مواصلة التدريبات".



ومن المنتظر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، إلي أداء التدريبات الجماعية مرة أخرى يوم الخميس المقبل.

