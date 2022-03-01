أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار مواد البناء  في مصر اليوم الثلاثاء،  لتسجل في المتوسط سعر 1030 جنيه لطن الاسمنت، 15200 جنيه لطن الحديد.

اسعار الحديد اليوم  في الأسواق:
سجل سعر طن "حديد عز" نحو 15600 جنيه،  و "بشاي" 15400 جنية، و" العتال" 15500 جنيه، و"عطية" 15100 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد " المراكبي" نحو 15100 جنيه،  و" المصريين" 15300 جنيه، و"العشري" 15100 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في الأسواق:
سجل سعر طن أسمنت "المسلح" 1090 جنيه، و"النصر" 1060 جنيه، و"المعلم" 1025 جنيه و"حلوان" 1075 جنيه  والعسكري" 1000 جنيه.

ارتفاع صادرات مصر من الاسمنت والحديد:
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 نحو  1.49 مليار دولار  بزيادة 189% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الأسمنت خلال نفس الفترة 180% إلى 397 مليون دولار.

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو وسط مفاجأت نارية

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الاعتداء الجنسي على طالبة جامعية بأكتوبر

خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن ضم " سفاح توتنهام "

بيان عاجل من السكة الحديد للمسافرين (تعرف عليه)

الشناوي أم أبو جبل؟.. كيروش يحدد حارس المنتخب الأساسي

الزمالك يزف بشرى لجماهيره قبل مباراة الوداد

نائب بالشيوخ: مشروع تنمية الأسرة يستهدف زيادة الوعي بالزيادة السكانية

مفاجأة مدوية.. حقيقة انتقال أبو جبل إلى النصر السعودي