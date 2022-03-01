وزير الاتصالات: 2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للانترنت خلال 3 سنوات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استثمار 2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للانترنت خلال 3 سنوات فى الحضر، أثر نجاح المرحلة الأولى لخطة تطوير الانترنت 2019 وتربع مصر علي عرش سرعات الانترنت فى أفريقية بعدما كانت تحتل المرتبة 40 منذ ثلاث سنوات وفقا لتقرير "أوكلا" العالمي، وكان قد تم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار لتنفيذ خطة تطوير الانترنت 2019 قبل ظهور الجائحة.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت، على هامش مشاركته فى المعرض العالمي للاتصالات MWC والذى يعقد بمدينة برشلونة فى أسبانيا خلال الفترة من 28 فبراير وحتي 3 مارس 2022، أن الوزارة تعمل علي تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التحتية لقرى حياة كريمة لتوصيل الانترنت لمليون منزل، بقيمة 5.8 مليار جنيه، كذلك توصيل الانترنت ل3.5 مليون منزل بقري حياة كريمة خلال ثلاث سنوات باستثمارات تقدر ب20 مليار جنيه.



وأشار الوزير إلى خطة تسريع إنشاء أبراج المحمول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلى إنشاء 700 برج محمول جديدة فى 2020 كذلك 1300 برج جديد فى 2021 بزيادة تصل إلى ما يقرب من 70%.



