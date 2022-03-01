احتياطي الكويت لدى صندوق النقد يرتفع 7.9%

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي لدولة الكويت لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 7.9% في عام 2021؛ وذلك على أساس سنوي.

وفقًا لإحصائية "المركزي" في ديسمبر الماضي، بلغ احتياطي الكويت لدى "صندوق النقد" في العام الماضي نحو 236.5 مليون دينار، مقابل 219.2 مليون دينار في عام 2020، بزيادة قدرها 17.3 مليون دينار.

على المستوى الشهري، يُعد رقم الاحتياطي الذي تم تسجيله في ديسمبر الماضي على المستوى نفسه الذي تم تسجيله في نوفمبر 2021؛ وهو المستوى نفسه القياسي الذي تحقق في شهر يوليو الماضي.

ويتكون وضع الاحتياطي في "صندوق النقد" من شريحة الاحتياطي؛ أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على الصندوق (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ للصندوق بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.