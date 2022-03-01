احتياطي الكويت لدى صندوق النقد يرتفع 7.9%

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي لدولة الكويت لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 7.9% في عام 2021؛ وذلك على أساس سنوي.

وفقًا لإحصائية "المركزي" في ديسمبر الماضي، بلغ احتياطي الكويت لدى "صندوق النقد" في العام الماضي نحو 236.5 مليون دينار، مقابل 219.2 مليون دينار في عام 2020، بزيادة قدرها 17.3 مليون دينار.

على المستوى الشهري، يُعد رقم الاحتياطي الذي تم تسجيله في ديسمبر الماضي على المستوى نفسه الذي تم تسجيله في نوفمبر 2021؛ وهو المستوى نفسه القياسي الذي تحقق في شهر يوليو الماضي.

ويتكون وضع الاحتياطي في "صندوق النقد" من شريحة الاحتياطي؛ أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على الصندوق (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ للصندوق بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو وسط مفاجأت نارية

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الاعتداء الجنسي على طالبة جامعية بأكتوبر

خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن ضم " سفاح توتنهام "

بيان عاجل من السكة الحديد للمسافرين (تعرف عليه)

الشناوي أم أبو جبل؟.. كيروش يحدد حارس المنتخب الأساسي

الزمالك يزف بشرى لجماهيره قبل مباراة الوداد

نائب بالشيوخ: مشروع تنمية الأسرة يستهدف زيادة الوعي بالزيادة السكانية

مفاجأة مدوية.. حقيقة انتقال أبو جبل إلى النصر السعودي