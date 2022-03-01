بهذه الطريقة.. هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها

تصدرت الفنانة هاجر أحمد تريند جوجل، بعد احتفالها بعيد ميلادها بطريقة لطيفة ونشرت حفل عيد ميلادها عبر حسابها على انستجرام.

واحتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، 28 فبراير الجاري، برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.

ونشرت هاجر أحمد فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة "أنا محظوظة جدا لوجودك في حياتي".

ورقصت هاجر أحمد على أنغام أغنية "انزل يا جميل في الساحة"، وظهر عليها علامات الحمل، مما دفع الجمهور والمتابعين يسألون في التعليقات.

وعلقت الجماهير على فيديو هاجر أحمد في حفل عيد ميلادها، “حامل مبروك”، “كل سنة وأنتي أجمل واحدة حامل”، "ربنا يقومك بالسلامة".

ومن جهته، نشر زوجها أحمد الحداد عبر حسابه على Instagram مجموعة صور لهما معلقا عليها "منذ اللحظة الأولى التي التقينا بها علمت أنك ستكوني زوجتي، وأنك ستظلي معي طوال الوقت، عيد ميلاد سعيد فتاتي الجميلة أنا محظوظ بوجودك.

وعن أخر أعمال هاجر أحمد، شاركت مؤخرًا في حكاية "دون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى عثمان وغيرهم.

ومن المقرر أن يتكم عرض فيلم "أهل الكهف" وتشارك فيه هاجر أحمد، فهو بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.