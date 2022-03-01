يتصدر مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة تريند جوجل منذ بداية عرضه، حيث يبحث الناس عن موعد الحلقة الجديدة نظرا لأحداث المسلسل المثيرة والشيقة.

وعن مسلسل أبزو العروسة الحلقة الجديد، ننشر لكم في السطور التالية مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة المقرر عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

يتم عرض مسلسل ابو العروسة الحلقة الجديدة على dmc وdmc دراما، حيث حقق الجزئين الأول والثاني أقبال جماهيري كبير وتفاعل كبير من جانب الجماهير نظرا لأحداثه الشيقة.

وعن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة والإعادة على قناة dmc دراما وقناة dmc، إليكم التالي:

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة والإعادة على قناة dmc

يتم العرض الأول على قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءًا، والإعادة الأولى تكون في الساعة الثانية صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون 12.30 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة والإعادة على قناة dmc دراما

وعن موعد عرض أبو العروسة 3 على قناة dmc دراما، يكون العرض الأول 11 مساءًا، والإعادة الأولى 8 صباحًا، أما الإعادة الثانية 4 مساءاُ.

أبطال مسلسل أبو العروسة

ومسلسل أبو العروسة بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ومحمد عادل وخالد كمال وولاء الشريف ومحمود حجازي ورانيا فريد شوقي وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد حاتم وأماني كمال وأحمد عبدالله محمود وكارولين عزمي ورشا أمين، التأليف والإخراج: هاني كمال.