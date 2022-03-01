طلاب علوم حلوان يحققون مراكز متقدمة في مسابقة SOLE

شارك فريق من طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان بمسابقة SOLE بالموسم الثامن المقامة بجامعة النيل، والتي عقدت بمشاركة ١٢ جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وهي المسابقة الأولي من نوعها لرواد مجال التكنولوجيا الحيوية في مصر حيث يشارك الطلاب من مختلف الجامعات التي تدرس هذا التخصص في أقسامها.

يأتي ذلك في ظل دعم جامعة حلوان للطلاب وتنمية مواهبهم وقدراتهم برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم وبدعم د. مهجة شفيق منسق برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وإشراف د. منار سليم؛ د. رانيا الليثى؛ د. إيهاب عبد الرؤف؛ د. إيمان توفيق الاساتذة بالكلية.

واستطاع فريق كلية العلوم جامعة حلوان الفوز بالمراكز التالية:

🏆 المركز الأول لفريق الأسئلة.

🏆المركز الثالث لفريق دراسة الحالة.

🏆 المركز الثالث لفريق المشروع.