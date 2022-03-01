إمساكية شهر رمضان.. تعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار

اقترب موعد شهر رمضان الكريم لعام 1443، ويبحث المسلمين عن إمساكية الشهر المعظم، لمعرفة مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار طوال أيام شهر رمضان.

ويبحث العديد من المسلمين عن إمساكية شهر رمضان للاطلاع عليها ومعرفتها ايتعدادا لهشر رمضان الكريم.

ويتبقى على شهر رمضان 2022-1443، نحو 31 يوما، وفقا للحسابات الفلكية، لذا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية صورة لإمساكية شهر رمضان.

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.



ومن المنتظر أن تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 41 يوما على الشهر المعظم.



وعن إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، وفقا للهيئة المصرية العامة لساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، إليكم التالي:

وعن أفضل أدعية لتقبل صيام شهر رمضان الكريم إليكم التالي:

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.