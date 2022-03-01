النفط الكويتي يرتفع إلى 98.13 دولار للبرميل



ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 2.08 دولار؛ ليصل إلى 98.13 دولار، مقابل 96.05 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 3.12% لتصل إلى 100.9 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.21% عند مستوى 96.93 دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك الاستثماري مورغان ستانلي عن رفع توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري إلى 110 دولارات للبرميل.

وقال تجار إن مشتري النفط الروسي واجهوا صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا، حسب "العربية.نت".

وأضافوا أن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق، لتحميل البضائع بعد 10 مارس، في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع.

وفرضت العديد من الدول يتقدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى وكالة الطاقة الدولية إذ دعت لعقد اجتماع وزاري استثنائي اليوم؛ بشأن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط.